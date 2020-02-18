"Атлетико" обыграл "Ливерпуль" в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов

Мадридский "Атлетико" в домашнем поединке 1/8 финала Лиги чемпионов обыграл действующего чемпиона турнира "Ливерпуль". Матч на стадионе "Ванда Метрополитано" завершился со счетом 1:0.

Автором единственного гола стал полузащитник "Атлетико" Сауль Ньигес, которому понадобилось всего четыре минуты, чтобы отправить мяч в ворота Алиссона Бекера.

Фото: единственный мяч провел Сауль (twitter.com/Atle)

"Ливерпуль" и в первом, и во втором тайме имел множество шансов для того, чтобы сравнять счет. Команда Юргена Клоппа владел мячом 68 процентов времени, но не сумела нанести ни одного удара в створ ворот испанского клуба.

Минимальная победа означает, что шансы команд остаются равными. И все решится в ответной встрече, которая состоится на "Энфилде" 11 марта.

В другой игре 1/8 финала "Боруссия" в Дортмунде на стадионе "Сигнал Идуна Парк" взяла верх над французским "Пари Сен-Жермен" - 2:1.

Напомним, что в прошлогоднем финальном матче турнира мерсисайдский клуб обыграл "Тоттенхэм Хотспур" со счетом 2:0.