"Атлетіко" драматично переміг "Інтер" у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Нагадаємо, що перший матч ЛЧ між "Інтер" та "Атлетико" завершився мінімальною перемогою "нерадзуррі" з голом Арнаутовіча. Тоді швейцарець пропустить другий поєдинок, але в обоймі Сімоне Індзагі залишилися Мартінес, Тюрам і Санчес.

Раніше повідомлялося, що 13 березня у матчі-відповіді плей-офф у Дортмунді "Боруссія" здолала ПСВ з результатом 2:0, і таким чином команда вийшла до чвертьфіналу ЛЧ.

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