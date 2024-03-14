"Атлетико" драматически победил "Интер" в 1/8 финала Лиги чемпионов

Напомним, что первый матч ЛЧ между "Интер" и "Атлетико" завершился минимальной победой "нерадзурри" с голом Арнаутовича. Тогда швейцарец пропустит второй поединок, но в обойме Симоне Индзаги остались Мартинес, Тюрам и Санчес.

Ранее сообщалось, что 13 марта в ответном матче плей-офф в Дортмунде "Боруссия" одолела ПСВ с результатом 2:0, и таким образом команда вышла в четвертьфинал ЛЧ.

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