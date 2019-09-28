ru
ua

В Атлантическом океане пропало судно с украинцами

Новости » Происшествия   

В Атлантическом океане пропало судно Bourbon Rhode

В Атлантическом океане в результате шторма пропало судно Bourbon Rhode с украинцами на борту. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

По данным МИД, на его борту находились граждане Украины.

"Поисковая операция продолжается, ее проводит морская служба спасения Форт-де-Франса (Франция)", - сообщил BBC News Украина заместитель директора департамента консульской службы МИД Василий Кирилич.

По данным издания splash247, судно направлялось в Гайану. Перед пропажей оно находилось примерно в 1200 морских милях от острова Мартиника и в 60 морских милях от урагана в Атлантике.

Напомним, в августа сообщалось, что в результате нападения на торговые судна у берегов Камеруна были похищены восемь украинцев. Сообщалось, что моряки были захвачены на борту их судна, находившегося на рейде недалеко от города Дуала (Камерун). Похитители, вероятно, являются нигерийскими пиратами. Власти Камеруна и представители компании-судовладельца выясняют обстоятельств происшествия.

Добавим, в конце октября 2018 года возле Нигерии пираты захватили судно Pomerania Sky с поляками и украинцем. Судно шло под флагом Либерии, нападение произошло 29 октября около 4 часов утра в 50 морских миль от побережья Нигерии. Также сообщалось, что экипаж успел передать сигнал SOS. По предварительной информации, никто из экипажа во время захвата судна не пострадал.

"Укрзализныця" запускает дополнительные поезда на Покров Меркель считает нереальными переговоры между США и Ираном
Читать все новости