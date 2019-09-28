В Атлантическом океане пропало судно с украинцами

В Атлантическом океане в результате шторма пропало судно Bourbon Rhode с украинцами на борту. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

По данным МИД, на его борту находились граждане Украины.

"Поисковая операция продолжается, ее проводит морская служба спасения Форт-де-Франса (Франция)", - сообщил BBC News Украина заместитель директора департамента консульской службы МИД Василий Кирилич.

По данным издания splash247, судно направлялось в Гайану. Перед пропажей оно находилось примерно в 1200 морских милях от острова Мартиника и в 60 морских милях от урагана в Атлантике.

Напомним, в августа сообщалось, что в результате нападения на торговые судна у берегов Камеруна были похищены восемь украинцев. Сообщалось, что моряки были захвачены на борту их судна, находившегося на рейде недалеко от города Дуала (Камерун). Похитители, вероятно, являются нигерийскими пиратами. Власти Камеруна и представители компании-судовладельца выясняют обстоятельств происшествия.

Добавим, в конце октября 2018 года возле Нигерии пираты захватили судно Pomerania Sky с поляками и украинцем. Судно шло под флагом Либерии, нападение произошло 29 октября около 4 часов утра в 50 морских миль от побережья Нигерии. Также сообщалось, что экипаж успел передать сигнал SOS. По предварительной информации, никто из экипажа во время захвата судна не пострадал.