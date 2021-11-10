"Способ свести счеты": Atlantic Council раскритиковала закон об олигархах

Atlantic Council раскритиковала украинский закон об олигархах, призвав ЕС и США внимательно следить за его имплементацией.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на соответствующее заявление организации.
"Критерии определения того, кто квалифицируется как олигарх, либо субъективны, либо открыты для манипуляций… Он выглядит как механизм исполнительной власти, нацеленный в первую очередь на сведение счетов с избранными соперниками, особенно с бывшим президентом Украины Петром Порошенко", - утверждают в Atlantic Council.
По мнению аналитиков Atlantic Council, западные партнеры Украины не могут позволить себе оставаться равнодушными к недостаткам стратегии деолигархизации власти.
"США и ЕС должны следить за реализацией законопроекта и добиваться изменений, отражающих передовую международную практику. Любые изменения должны учитывать рекомендации Венецианской комиссии, которые ожидаются к концу года", - говорится в сообщении.
В Atlantic Council указали на риск сближения президента с олигархом Игорем Коломойским.
Как сообщалось, 23 сентября Верховная рада приняла законопроект об олигархах несмотря на критику международных экспертов и не дожидаясь выводов Венецианской комиссии.
Западные дипломаты и эксперты заявили о рисках для свободы слова, поскольку закон ограничивает право бизнеса владеть СМИ.