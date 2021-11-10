"Спосіб звести рахунки": Atlantic Council розкритикувала закон про олігархів

"Критерії визначення того, хто кваліфікується як олігарх, або суб'єктивні, або відкриті для маніпуляцій... Він виглядає як механізм виконавчої влади, націлений насамперед на зведення рахунків із обраними суперниками, особливо з колишнім президентом України Петром Порошенком", - стверджують в Atlantic Council.

На думку аналітиків Atlantic Council, західні партнери України не можуть дозволити собі залишатися байдужими до недоліків стратегії деолігархізації влади.

"США та ЄС повинні стежити за реалізацією законопроекту та домагатися змін, що відображають передову міжнародну практику. Будь-які зміни мають враховувати рекомендації Венеціанської комісії, які очікуються до кінця року", - йдеться у повідомленні.

В Atlantic Council вказали на ризик зближення президента з олігархом Ігорем Коломойським.