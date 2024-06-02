"Атеш" зафіксував перекидання комплексів радіопридушення "Борисоглібськ" у Криму

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал партизанського руху "Атеш".

"Агенти "АТЕШ" простежили за переміщенням автоматизованих комплексів радіоелектронного придушення (РЕП) Р-330 "Борисоглебськ" окупантів з Джанкоя", - йдеться у повідомленні.

При цьому патизани запевняють, що до материкової частини України цього разу нічого не доїде і "салют" буде дуже гарний".

Що відомо про комплекси

Р-330 - сімейство радянських, і зокрема, російських автоматизованих комплексів радіоелектронного придушення(РЕП).У 1999 - 2001 роках проводилася модернізація станції Р-330Б силами розробника (ТНДІР "Ефір", ДКР "Борисоглебськ").За результатами було модернізовано кілька станцій.

У 2004 році було розпочато ДКР "Борисоглебськ-2".В результаті комплекс був повністю перероблений та прийнятий до серійного виробництва. У 2013 році на озброєння прийняли перші 8 комплексів РБ-301Б "Борисоглібськ-2".

Ситуація в Джанкої

Джанкой російські окупанти використовують як хаб для перекидання техніки та живої сили на лінію фронту в Україну. У зв'язку з цим місто є місцем накопичення великої кількості військових об'єктів РФ різного призначення.

У Джанкої часто гримлять вибухи, що супроводжують удари по важливих стратегічних цілях загарбників. Зокрема, в середині травня повідомлялося, що по військових об'єктах у тимчасово окупованому Джанкої, куди прибули нові військові підрозділи РФ, було завдано удару. Противник зазнав втрат.