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"Атеш" зафиксировал переброску комплексов радиоподавления "Борисоглебск" в Крыму

Крым, Воскресенье 02 июня 2024 12:50
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"Атеш" зафиксировал переброску комплексов радиоподавления "Борисоглебск" в Крыму Фото: оккупанты перебрасывают комплексы "Борисоглебск" в Крыму (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты в Крыму перебрасывают комплексы радиоподавления "Борисоглебск". Активность замечена на выезде из Джанкоя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "Атеш".

"Агенты "АТЕШ" проследили за перемещением автоматизированных комплексов радиоэлектронного подавления (РЭП) Р-330 "Борисоглебск" оккупантов из Джанкоя", - говорится в сообщении.

При этом патизаны уверяют, что до материковой части Украины в этот раз ничего не доедет и "салют" будет очень красивый".

Что известно о комплексах

Р-330 - семейство советских, и в частности, российских автоматизированных комплексов радиоэлектронного подавления (РЭП). В 1999 - 2001 годах производилась модернизация станции Р-330Б силами разработчика (ТНИИР "Эфир", ОКР "Борисоглебск"). По результатам было модернизировано некоторое количество станций.

В 2004 году было начато ОКР "Борисоглебск-2". В результате комплекс был полностью переработан и принят к серийному производству. В 2013 году на вооружение приняли первые 8 комплексов РБ-301Б "Борисоглебск-2".

Ситуация в Джанкое

Джанкой российские оккупанты используют как хаб для переброски техники и живой силы на линию фронта в Украину. В связи с этим город является местом накопления большого количества военных объектов РФ разного предназначения.

В Джанкое часто гремят взрывы, что сопровождают удары по важным стратегическим целям захватчиков. В частности, в середине мая сообщалось, что по военным объектам во временно оккупированном Джанкое, куда прибыли новые военные подразделения РФ, был нанесен удар. Противник понес потери.

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