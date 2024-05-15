По об’єктах в Джанкої, куди прибуло поповнення окупантів, завдано удару, - "АТЕШ"

По військових об’єктах у тимчасово окупованому Джанкої, куди прибули нові військові підрозділи РФ, було завдано удару. Противник зазнав втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух " АТЕШ ".

"Окупанти зазнали втрат пораненими та загиблими. Ремонт техніки, що пережила удар, займе до пів року", - йдеться у повідомленні.

За інформацією агентів руху, зафіксовано щонайменше два успішні прильоти.

Там уточнили, військові об’єкти були атаковані в ніч на 13 травня.

Вчора, 14 травня, "АТЕШ" повідомив, що до Джанкоя прибули нові військові підрозділи, включно зі співробітниками ФСБ, задіяними для охорони військових об'єктів.

Як зазначили партизани, таке посилення заходів безпеки пов'язане з перекиданням лінійних військовослужбовців із завдань охорони на передову, особливо на Херсонський напрямок, де противник зазнає значних втрат.

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