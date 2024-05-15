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По об’єктах в Джанкої, куди прибуло поповнення окупантів, завдано удару, - "АТЕШ"

Середа 15 травня 2024 01:32
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По об’єктах в Джанкої, куди прибуло поповнення окупантів, завдано удару, - "АТЕШ" Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

По військових об’єктах у тимчасово окупованому Джанкої, куди прибули нові військові підрозділи РФ, було завдано удару. Противник зазнав втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".

Там уточнили, військові об’єкти були атаковані в ніч на 13 травня.

За інформацією агентів руху, зафіксовано щонайменше два успішні прильоти.

"Окупанти зазнали втрат пораненими та загиблими. Ремонт техніки, що пережила удар, займе до пів року", - йдеться у повідомленні.

Поповнення окупантів в Джанкої

Вчора, 14 травня, "АТЕШ" повідомив, що до Джанкоя прибули нові військові підрозділи, включно зі співробітниками ФСБ, задіяними для охорони військових об'єктів.

Як зазначили партизани, таке посилення заходів безпеки пов'язане з перекиданням лінійних військовослужбовців із завдань охорони на передову, особливо на Херсонський напрямок, де противник зазнає значних втрат.

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Війна в Україні Джанкой
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