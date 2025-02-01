"АТЕШ" з'ясував, на що йдуть росіяни, щоб не потрапити в штурми на Херсонському напрямку

Ситуація на Херсонському напрямку

Російська армія продовжує штурмувати позиції українських військ уздовж усієї лінії бойового зіткнення, не полишаючи намірів прорвати оборону ЗСУ.

За 31 січня на цьому напрямку було зафіксовано 7 штурмів, найбільше з яких на Придніпровському, в острівній зоні гирла Дніпра. Зазнавши втрат живої сили, росіяни були змушені повернутися на свої вихідні позиції.

Додамо, що за останню добу січня на фронті в Україні відбулося 134 бої. Майже половина з них сталися на Покровському напрямку. Українські військові там нарахували понад 60 бойових зіткнень.

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