"АТЕШ" выяснил, на что идут россияне, чтобы не попасть в штурмы на Херсонском направлении

Чтобы не идти на штурмы на Херсонском направлении, россияне прибегают к хитростям. Они специально ломают авто и затягивают с подписью важных документов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".
"Среди военнослужащих 205-й мотострелковой бригады, дислоцированной в районе Таврийска, растет количество саботажей и отказов выполнять приказы командования", - говорится в сообщении.
Например, ответственные за вооружение и лодки военнослужащие, затягивают подписание накладных, осознанно допуская множество ошибок в документах.
"Это мешает нормальному снабжению и замедляет подготовку к боевым операциям", - говорят в "АТЕШ".
А водители, в свою очередь, ломают автомобили и не торопятся их ремонтировать, ссылаясь на нехватку запчастей и сложность ремонта.
"Все это делается с целью выиграть время перед ротацией и дождаться, пока подразделение не отведут в тыл. Командование сталкивается с все большим сопротивлением, и уровень саботажа в армии РФ продолжает расти", - констатируют партизаны.
Российская армия продолжать штурмовать позиции украинских войск вдоль всей линии боевого столкновения, не оставляя намерений прорвать оборону ВСУ.
За 31 января на этом направлении было зафиксировано 7 штурмов, больше всего из которых на Приднепровском, в островной зоне устья Днепра. Понеся потери живой силы, россияне были вынуждены вернуться на свои исходные позиции.
Добавим, что за последние сутки января на фронте в Украине произошли 134 боев. Почти половина из них произошли на Покровском направлении. Украинские военные там насчитали больше 60 боестолкновений.
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