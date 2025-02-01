Кількість атак зменшилась. В Генштабі розповіли про ситуацію на фронті (карти)

За останню добу січня на фронті сталися 134 боїв. Майже половина з них відбулись на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ .

Покровський напрямок

На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 61 штурм агресора у бік населених пунктів Машівка, Єлизаветівка, Новоторецьке, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Новоукраїнка, Удачне, Котлярівка, Новоандріївка, Олексіївка, Успенівка, Андріївка, Дачне та Улакли.

Ситуація на інших напрямках

Минулої доби на Харківському напрямку відбулося дві ворожі атаки в районі населеного пункту Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в напрямках Лозової, Богуславки, Піщаного, Петропавлівки та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів. Намагався просунутись уперед неподалік Зеленої Долини, Новомихайлівки, Новоєгорівки, Макіївки, Ямполівки та Колодязів.

Вчора ворог шість разів штурмовими діями намагався витіснити ЗСУ з позицій в районах Білогорівки, Верхньокам’янського та Спірного на Сіверському напрямку. Успіху не мав.

Минулої доби на Краматорському напрямку відбулося п’ять штурмових дій у районах населених пунктів Часів Яр, Ступочки, Біла Гора та Предтечине.

На Торецькому напрямку ворог здійснив десять атак в районі населеного пункту Торецьк.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили дев’ять ворожих штурмів. Наступальні зусилля ворог зосереджував у районах населених пунктів Костянтинопіль та Роздольне.

За підтримки штурмової та бомбардувальної авіації ворог двічі, без успіху, намагався посунути ЗСУ із займаних позицій на Гуляйпільському напрямку в районах населених пунктів Новопіль та Новосілка.

На Оріхівському напрямку в районі населеного пункту Новоданилівка загарбники здійснили один марний штурм позицій українських військ.

На Придніпровському напрямку російські загарбники чотири рази атакували ЗСУ. Зазнавши втрат, відійшли.

На Курському напрямку минулої доби військові Сил оборони відбили 12 атак противника, ворог завдав 347 артилерійських обстрілів, з них вісім - із реактивних систем залпового вогню, здійснив 20 авіаційних ударів, скинувши 29 КАБ.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території РФ застосовує артилерію по районах українських населених пунктів.



Карти боїв на фронті в Україні (facebook.com/GeneralStaff.ua)