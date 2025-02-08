"АТЕШ" з'ясував, як росіяни приховують паливо в районі фронту в Україні після ударів по НПЗ

Окупанти ховають паливо в автоцистернах і маскують їх у житлових дворах

Раніше партизани повідомляли, що Міністерство оборони РФ розробило нову стратегію зберігання палива після серії успішних ударів Сил оборони України по російських нафтобазах.

"Зараз ми отримуємо дедалі більше підтверджень цьому: цілі колони паливозаправників і автоцистерн виходять із Криму, переміщуються до лінії фронту, а потім маскуються в житлових районах і у дворах", - кажуть партизани.

Як зазначають в "АТЕШ", армія РФ виявилася нездатною захистити свою інфраструктуру, тож тепер змушена постійно пересувати пальне, ховати його під навісами, у сараях, біля магазинів і житлових будинків.

"Це спроба уникнути ударів, але ми фіксуємо кожен маршрут і точку зберігання", - додають у партизанському русі.