"АТЕШ" виявив секретну частину Міноборони РФ на Далекому Сході. Що про неї відомо

Партизани знайшли секретну частину Міноборони РФ на Далекому Сході. Тут може бути склад, який забезпечує арсенал для Тихоокеанського флоту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".
"Агент провів розвідку на секретному об'єкті МО РФ, розташованому в містечку Фокіно Приморського краю. Згідно з документами, це в/ч №36199, яка входить до переліку засекречених", - йдеться в повідомленні.
З документів також стало відомо, що всі військовослужбовці цієї частини отримують надбавку за секретність.
"Це вказує на те, що військова частина працює в інтересах Тихоокеанського флоту РФ", - додають в "АТЕШ".
Партизани знайшли секретну частину Міноборони РФ на Далекому Сході (t.me/atesh_ua)
Ця військова частина входить до 12-го Головного управління (ядерне забезпечення) Міноборони РФ.
"Окупанти намагаються приховати діяльність цього об'єкта і поширюють легенду, що там розташована в/ч №73750, але за фактом це не так", - кажуть партизани.
Російське місто Фокіно, де розташований секретний об'єкт, вважається закритим адміністративно-територіальним утворенням (ЗАТУ), що, як кажуть в "АТЕШ", підтверджує високий ступінь секретності та важливість об'єкта.
"Ймовірно, що в даній військовій частині можуть перебувати балістичні ракети, склад або розподільчий пункт, що забезпечує арсенал для Тихоокеанського флоту і його стратегічних підрозділів", - не виключають партизани.
Партизани постійно проводять розвідку секретних об'єктів у Росії.
Наприклад, нещодавно партизани розвідали арсенал РФ із ракетами та супутниками в Тамбовській області. Цей об'єкт також є секретним.
Крім того, партизани знайшли секретне місце дислокації окупантів у Горлівці. Тут, зокрема, багато загарбників із Бурятії. Це місто на Донеччині росіяни окупували 2014 року.
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