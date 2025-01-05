Партизани розвідали секретний арсенал РФ у Тамбовській області (фото)

Партизани розвідали арсенал РФ із ракетами та супутниками в Тамбовській області. Цей об'єкт є секретним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал партизанського руху "АТЕШ".

"АТЕШ" зібрав дані про активність на території арсеналу, техніку і транспорт, яким користуються співробітники, завдяки чому вдалося встановити більш детальну інформацію про особовий склад, зокрема їхні персональні дані.

"Арсенал є військовим об'єктом підвищеної секретності. Серед збережених об'єктів там знаходяться: ракети, вимірювальна і пускова апаратура та супутники", - зазначили партизани.

Підрозділ виконує завдання зі зберігання та обслуговування діючої та демонтованої техніки космічного призначення.

"Агент проник на територію 28-го арсеналу ВКС РФ біля н. п. Знам'янка-1 Тамбовської області та провів розвідку зазначеного об'єкта", - йдеться в повідомленні.

Розвідка партизанами об'єктів РФ

Партизани постійно проводять розвідку об'єктів окупантів, як на лінії фронту, так і в самій Росії.

Причому партизани досліджують об'єкти як прямого військового призначення - бази і склади зі зброєю, так і ті, які відповідають за постачання ВПК РФ.

Наприклад, у жовтні партизани розвідали Інститут ядерної енергетики РФ у Криму. Там вдалося виявити ядерний реактор, щоправда, навчальний.

Крім того, в липні партизани пробралися на завод під Ярославлем (Росія). Він виробляє двигуни для бойової та цивільної авіації.

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