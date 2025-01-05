Партизани розвідали секретний арсенал РФ у Тамбовській області (фото)
Партизани розвідали арсенал РФ із ракетами та супутниками в Тамбовській області. Цей об'єкт є секретним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".
"Агент проник на територію 28-го арсеналу ВКС РФ біля н. п. Знам'янка-1 Тамбовської області та провів розвідку зазначеного об'єкта", - йдеться в повідомленні.
Підрозділ виконує завдання зі зберігання та обслуговування діючої та демонтованої техніки космічного призначення.
"Арсенал є військовим об'єктом підвищеної секретності. Серед збережених об'єктів там знаходяться: ракети, вимірювальна і пускова апаратура та супутники", - зазначили партизани.
Партизани розвідали секретний арсенал РФ у Тамбовській області (t.me/atesh_ua)
"АТЕШ" зібрав дані про активність на території арсеналу, техніку і транспорт, яким користуються співробітники, завдяки чому вдалося встановити більш детальну інформацію про особовий склад, зокрема їхні персональні дані.
Розвідка партизанами об'єктів РФ
Партизани постійно проводять розвідку об'єктів окупантів, як на лінії фронту, так і в самій Росії.
Причому партизани досліджують об'єкти як прямого військового призначення - бази і склади зі зброєю, так і ті, які відповідають за постачання ВПК РФ.
Наприклад, у жовтні партизани розвідали Інститут ядерної енергетики РФ у Криму. Там вдалося виявити ядерний реактор, щоправда, навчальний.
Крім того, в липні партизани пробралися на завод під Ярославлем (Росія). Він виробляє двигуни для бойової та цивільної авіації.
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