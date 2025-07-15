"АТЕШ" викрив локацію виробника двигунів для "Іскандерів" у Воронежі: дані передано ЗСУ

Партизанський рух "АТЕШ" провів успішну розвідку стратегічно важливого об'єкта у Воронежі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "АТЕШ".
Агент руху повністю обстежив територію Конструкторського бюро хімавтоматики (КБХА), яке входить до складу "Роскосмосу" та займається розробкою і виробництвом рідинних ракетних двигунів.
За даними "АТЕШ", саме на цьому підприємстві виготовляються двигуни для оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер-М", які активно використовуються проти України.
Окрім того, КБХА разом із Воронезьким механічним заводом становить єдину платформу з виробництва двигунів для міжконтинентальних балістичних ракет (РС-20, РС-18), зенітних комплексів, а також ракет-носіїв "Союз", "Протон" та інших.
Агент детально задокументував територію підприємства, провів зйомку корпусів та інфраструктури, а також зафіксував автомобілі на парковці. За словами представників руху, ці дані дадуть змогу ідентифікувати працівників заводу - осіб, які беруть участь у виробництві зброї, що застосовується проти України.
Уся зібрана інформація вже передана Силам оборони України
Як повідомили у Генштабі ЗСУ 5 червня, українські захисники завдали ракетного удару по району зосередження підрозділу ракетних військ РФ поблизу міста Клинці в Брянській області.
Саме звідти підрозділ 26-ї ракетної бригади РФ планував запуск ракет по одному з населених пунктів України, ймовірно, по Києву. Одна російська пускова установка здетонувала, ще дві - пошкоджено.
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