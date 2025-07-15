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"АТЕШ" разоблачил локацию производителя двигателей для "Искандеров" в Воронеже: данные переданы ВСУ

Иллюстративное фото: "АТЕШ" разоблачил локацию производителя двигателей для "Искандеров" (roe ru)
Автор: Наталья Кава

Партизанское движение "АТЕШ" провело успешную разведку стратегически важного объекта в Воронеже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "АТЕШ".

Агент движения полностью обследовал территорию Конструкторского бюро химавтоматики (КБХА), которое входит в состав "Роскосмоса" и занимается разработкой и производством жидкостных ракетных двигателей.

По данным "АТЕШ", именно на этом предприятии изготавливаются двигатели для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М", которые активно используются против Украины.

Фото: партизаны провели разведку (t.me/atesh_ua)

Кроме того, КБХА вместе с Воронежским механическим заводом составляет единую платформу по производству двигателей для межконтинентальных баллистических ракет (РС-20, РС-18), зенитных комплексов, а также ракет-носителей "Союз", "Протон" и других.

Агент детально задокументировал территорию предприятия, провел съемку корпусов и инфраструктуры, а также зафиксировал автомобили на парковке. По словам представителей движения, эти данные позволят идентифицировать работников завода - лиц, участвующих в производстве оружия, применяемого против Украины.

Вся собранная информация уже передана Силам обороны Украины

Атака на "Искандер"

Как сообщили в Генштабе ВСУ 5 июня, украинские защитники нанесли ракетный удар по району сосредоточения подразделения ракетных войск РФ вблизи города Клинцы в Брянской области.

Именно оттуда подразделение 26-й ракетной бригады РФ планировало запуск ракет по одному из населенных пунктов Украины, вероятно, по Киеву. Одна российская пусковая установка сдетонировала, еще две - повреждены.

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