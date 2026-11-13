В АТЕШ розповіли, навіщо Путін запропонував гуманітарну місію в Костянтинівці

Російські військові планують проникнути у сіру зону під виглядом співробітників та волонтерів, а потім закріпитися на позиціях та просунутися до міської забудови.

За даними руху, відповідний план розробляє командування 8-ї загальновійськової армії Росії, яка діє на Донецькому напрямку.

Зокрема, командувач армії домагається розмінування району Костянтинівки, розраховуючи організувати там гуманітарну місію, якщо її проведення вдасться узгодити.

В "АТЕШ" стверджують, що під прикриттям гуманітарної операції російські військові у цивільному одязі мають поринути у сіру зону на східній околиці міста. Після цього вони планують зайняти позиції та створити плацдарм для подальшого просування.

Один із військовослужбовців штабу, за інформацією партизанів, описав задум наступним чином:

"Прямий штурм не дає результату через високі втрати. Якщо вдасться продавити гуманітарний коридор, планується завести групи під виглядом цивільних осіб, але фактичне завдання - створити плацдарм на східній стороні", - йдеться в повідомленні.

У партизанському русі зазначають, що використання гуманітарного прикриття щодо проведення військових операцій суперечить нормам міжнародного гуманітарного права, які забороняють віроломство.

Росія вже використала гуманітарні приводи для військових цілей

В "АТЕШ" також нагадали про попередній подібний випадок. За даними руху, під час гуманітарного перемир'я у період з 27 жовтня по 1 листопада 2026 року в Олешках Херсонської області російські війська використали режим припинення вогню та гуманітарні приводи для перегрупування сил та маскування переміщень.