RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Мирные переговоры Олешки Графики отключения света Война в Украине

В АТЕШ рассказали, зачем Путин предложил гуманитарную миссию в Константиновке

08:00 13.11.2026 Пт
2 мин
aimg Юлия Маловичко
Фото: РФ планирует перебросить военных в город (с открытых источников)

Российское командование может использовать гуманитарную миссию в районе Константиновки Донецкой области для скрытной переброски военнослужащих в город.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост агентов АТЕШ.

Российские военные планируют проникнуть в серую зону под видом сотрудников и волонтеров, а затем закрепиться на позициях и продвинуться в городскую застройку.

По данным движения, соответствующий план разрабатывает командование 8-й общевойсковой армии России, действующей на Донецком направлении.

В частности, командующий армией добивается разминирования района Константиновки, рассчитывая организовать там гуманитарную миссию, если ее проведение удастся согласовать.

В "АТЕШ" утверждают, что под прикрытием гуманитарной операции российские военные в гражданской одежде должны проникнуть в серую зону на восточной окраине города. После этого они планируют занять позиции и создать плацдарм для дальнейшего продвижения.

Один из военнослужащих штаба, по информации партизан, описал замысел следующим образом:

"Прямой штурм не приносит результата из-за высоких потерь. Если удастся продавить гуманитарный коридор, планируется завести группы под видом гражданских лиц, но фактическая задача - создать плацдарм на восточной стороне", - говорится в сообщении.

В партизанском движении отмечают, что использование гуманитарного прикрытия для проведения военных операций противоречит нормам международного гуманитарного права, запрещающим вероломство.

Россия уже использовала гуманитарные поводы для военных целей

В "АТЕШ" также напомнили о предыдущем подобном случае. По данным движения, во время гуманитарного перемирия в период с 27 октября по 1 ноября 2026 года в Олешках Херсонской области российские войска использовали режим прекращения огня и гуманитарные поводы для перегруппировки сил и маскировки перемещений.

Как сообщалось, журналист Sky News Азад Сафаров рассказал, что россияне завозили в Олешки технику, оружие и боеприпасы.

Напомним, накануне Путин предложил провести в Константиновке гуманитарную миссию по аналогии, как в Олешках.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Гуманитарная помощьКонстантиновка