В АТЕШ рассказали, зачем Путин предложил гуманитарную миссию в Константиновке

Российские военные планируют проникнуть в серую зону под видом сотрудников и волонтеров, а затем закрепиться на позициях и продвинуться в городскую застройку.

По данным движения, соответствующий план разрабатывает командование 8-й общевойсковой армии России, действующей на Донецком направлении.

В частности, командующий армией добивается разминирования района Константиновки, рассчитывая организовать там гуманитарную миссию, если ее проведение удастся согласовать.

В "АТЕШ" утверждают, что под прикрытием гуманитарной операции российские военные в гражданской одежде должны проникнуть в серую зону на восточной окраине города. После этого они планируют занять позиции и создать плацдарм для дальнейшего продвижения.

Один из военнослужащих штаба, по информации партизан, описал замысел следующим образом:

"Прямой штурм не приносит результата из-за высоких потерь. Если удастся продавить гуманитарный коридор, планируется завести группы под видом гражданских лиц, но фактическая задача - создать плацдарм на восточной стороне", - говорится в сообщении.

В партизанском движении отмечают, что использование гуманитарного прикрытия для проведения военных операций противоречит нормам международного гуманитарного права, запрещающим вероломство.

Россия уже использовала гуманитарные поводы для военных целей

В "АТЕШ" также напомнили о предыдущем подобном случае. По данным движения, во время гуманитарного перемирия в период с 27 октября по 1 ноября 2026 года в Олешках Херсонской области российские войска использовали режим прекращения огня и гуманитарные поводы для перегруппировки сил и маскировки перемещений.