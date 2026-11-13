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В АТЕШ розповіли, навіщо Путін запропонував гуманітарну місію в Костянтинівці

08:00 13.11.2026 Пт
2 хв
aimg Юлія Маловічко
В АТЕШ розповіли, навіщо Путін запропонував гуманітарну місію в Костянтинівці Фото: РФ планує перекинути військових до міста (з відкритих джерел)
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Російське командування може використати гуманітарну місію в районі Костянтинівки Донецької області для прихованого перекидання військовослужбовців до міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис агентів АТЕШ.

Російські військові планують проникнути у сіру зону під виглядом співробітників та волонтерів, а потім закріпитися на позиціях та просунутися до міської забудови.

За даними руху, відповідний план розробляє командування 8-ї загальновійськової армії Росії, яка діє на Донецькому напрямку.

Зокрема, командувач армії домагається розмінування району Костянтинівки, розраховуючи організувати там гуманітарну місію, якщо її проведення вдасться узгодити.

В "АТЕШ" стверджують, що під прикриттям гуманітарної операції російські військові у цивільному одязі мають поринути у сіру зону на східній околиці міста. Після цього вони планують зайняти позиції та створити плацдарм для подальшого просування.

Один із військовослужбовців штабу, за інформацією партизанів, описав задум наступним чином:

"Прямий штурм не дає результату через високі втрати. Якщо вдасться продавити гуманітарний коридор, планується завести групи під виглядом цивільних осіб, але фактичне завдання - створити плацдарм на східній стороні", - йдеться в повідомленні.

У партизанському русі зазначають, що використання гуманітарного прикриття щодо проведення військових операцій суперечить нормам міжнародного гуманітарного права, які забороняють віроломство.

Росія вже використала гуманітарні приводи для військових цілей

В "АТЕШ" також нагадали про попередній подібний випадок. За даними руху, під час гуманітарного перемир'я у період з 27 жовтня по 1 листопада 2026 року в Олешках Херсонської області російські війська використали режим припинення вогню та гуманітарні приводи для перегрупування сил та маскування переміщень.

Як повідомлялося, журналіст Sky News Азад Сафаров розповів, що росіяни завозили в Олешки техніку, зброю та боєприпаси.

Нагадаємо, напередодні Путін запропонував провести у Костянтинівці гуманітарну місію за аналогією, як у Олешках.

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