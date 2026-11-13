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В АТЕШ рассказали, зачем Путин предложил гуманитарную миссию в Константиновке

08:00 13.11.2026 Пт
2 мин
aimg Юлия Маловичко
В АТЕШ рассказали, зачем Путин предложил гуманитарную миссию в Константиновке Фото: РФ планирует перебросить военных в город (с открытых источников)
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Российское командование может использовать гуманитарную миссию в районе Константиновки Донецкой области для скрытной переброски военнослужащих в город.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост агентов АТЕШ.

Российские военные планируют проникнуть в серую зону под видом сотрудников и волонтеров, а затем закрепиться на позициях и продвинуться в городскую застройку.

По данным движения, соответствующий план разрабатывает командование 8-й общевойсковой армии России, действующей на Донецком направлении.

В частности, командующий армией добивается разминирования района Константиновки, рассчитывая организовать там гуманитарную миссию, если ее проведение удастся согласовать.

В "АТЕШ" утверждают, что под прикрытием гуманитарной операции российские военные в гражданской одежде должны проникнуть в серую зону на восточной окраине города. После этого они планируют занять позиции и создать плацдарм для дальнейшего продвижения.

Один из военнослужащих штаба, по информации партизан, описал замысел следующим образом:

"Прямой штурм не приносит результата из-за высоких потерь. Если удастся продавить гуманитарный коридор, планируется завести группы под видом гражданских лиц, но фактическая задача - создать плацдарм на восточной стороне", - говорится в сообщении.

В партизанском движении отмечают, что использование гуманитарного прикрытия для проведения военных операций противоречит нормам международного гуманитарного права, запрещающим вероломство.

Россия уже использовала гуманитарные поводы для военных целей

В "АТЕШ" также напомнили о предыдущем подобном случае. По данным движения, во время гуманитарного перемирия в период с 27 октября по 1 ноября 2026 года в Олешках Херсонской области российские войска использовали режим прекращения огня и гуманитарные поводы для перегруппировки сил и маскировки перемещений.

Как сообщалось, журналист Sky News Азад Сафаров рассказал, что россияне завозили в Олешки технику, оружие и боеприпасы.

Напомним, накануне Путин предложил провести в Константиновке гуманитарную миссию по аналогии, как в Олешках.

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