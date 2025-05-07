"АТЕШ" провів розвідку важливого об'єкта в РФ, пов'язаного з випробуванням ракет (фото)

Агент провів успішну розвідувальну операцію на Ашулукському полігоні в Астраханській області - одному з найбільших навчальних центрів Росії з підготовки особового складу Ракетних військ стратегічного призначення та випробуванням ракетного озброєння", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, вдалося максимально близько підібратися до радіолокаційної станції, зафіксувавши її розташування та активність.

"Під час операції також було зафіксовано перебої в мобільному зв'язку, що може вказувати на роботу засобів РЕБ або технічні збої військової інфраструктури", - додали в "АТЕШ".

Що відомо про Ашулуцький полігон

Ашулукський полігон - стратегічно важливий об'єкт. Тут проходять підготовку ракетники, а також проводяться випробування систем ППО та ударного озброєння.

Як зазначається, на його території вже діють агенти "АТЕШ", збираючи критично важливу інформацію про роботу об'єкта.