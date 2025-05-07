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"АТЕШ" провел разведку важного объекта в РФ, связанного с испытанием ракет (фото)

Фото: партизаны провели разведку полигона "Ашулук" в России (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Партизаны побывали на одном из ключевых военных объектов РФ в Астраханской области. Речь идет про Ашулукский полигон, на котором проходит испытания ракетное оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".

Агент провел успешную разведывательную операцию на Ашулукском полигоне в Астраханской области - одном из крупнейших учебных центров России по подготовке личного состава Ракетных войск стратегического назначения и испытаниям ракетного вооружения", - говорится в сообщении.

В частности, удалось максимально близко подобраться к радиолокационной станции, зафиксировав её расположение и активность.

"В ходе операции также были зафиксированы перебои в мобильной связи, что может указывать на работу средств РЭБ или технические сбои военной инфраструктуры", - добавили в "АТЕШ".

 

Что известно про Ашулукский полигон

Ашулукский полигон - стратегически важный объект. Здесь проходят подготовку ракетчики, а также проводятся испытания систем ПВО и ударного вооружения.

Как отмечается, на его территории уже действуют агенты "АТЕШ", собирая критически важную информацию о работе объекта.

Разведка полигонов в России

Партизаны постоянно проводят разведку важных объектов в России, связанных с войной в Украине.

Например, в сентябре прошлого года партизаны разведали российский полигон "Ангарский" в Крыму. Его удалось раскрыть, несмотря на предосторожности оккупантов.

Уточним, что после серии удачных разведок российских стратегических объектов, оккупанты стали их засекречивать и очень скрупулезно относиться к их безопасности.

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