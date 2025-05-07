"АТЕШ" провел разведку важного объекта в РФ, связанного с испытанием ракет (фото)

Партизаны побывали на одном из ключевых военных объектов РФ в Астраханской области. Речь идет про Ашулукский полигон, на котором проходит испытания ракетное оружие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".
Агент провел успешную разведывательную операцию на Ашулукском полигоне в Астраханской области - одном из крупнейших учебных центров России по подготовке личного состава Ракетных войск стратегического назначения и испытаниям ракетного вооружения", - говорится в сообщении.
В частности, удалось максимально близко подобраться к радиолокационной станции, зафиксировав её расположение и активность.
"В ходе операции также были зафиксированы перебои в мобильной связи, что может указывать на работу средств РЭБ или технические сбои военной инфраструктуры", - добавили в "АТЕШ".
Ашулукский полигон - стратегически важный объект. Здесь проходят подготовку ракетчики, а также проводятся испытания систем ПВО и ударного вооружения.
Как отмечается, на его территории уже действуют агенты "АТЕШ", собирая критически важную информацию о работе объекта.
Партизаны постоянно проводят разведку важных объектов в России, связанных с войной в Украине.
Например, в сентябре прошлого года партизаны разведали российский полигон "Ангарский" в Крыму. Его удалось раскрыть, несмотря на предосторожности оккупантов.
Уточним, что после серии удачных разведок российских стратегических объектов, оккупанты стали их засекречивать и очень скрупулезно относиться к их безопасности.
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