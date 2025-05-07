"АТЕШ" провел разведку важного объекта в РФ, связанного с испытанием ракет (фото)

Агент провел успешную разведывательную операцию на Ашулукском полигоне в Астраханской области - одном из крупнейших учебных центров России по подготовке личного состава Ракетных войск стратегического назначения и испытаниям ракетного вооружения", - говорится в сообщении.

В частности, удалось максимально близко подобраться к радиолокационной станции, зафиксировав её расположение и активность.

"В ходе операции также были зафиксированы перебои в мобильной связи, что может указывать на работу средств РЭБ или технические сбои военной инфраструктуры", - добавили в "АТЕШ".

Что известно про Ашулукский полигон

Ашулукский полигон - стратегически важный объект. Здесь проходят подготовку ракетчики, а также проводятся испытания систем ПВО и ударного вооружения.

Как отмечается, на его территории уже действуют агенты "АТЕШ", собирая критически важную информацию о работе объекта.