АТЕШ: окупанти перекинули до Криму нові засоби ППО, оголивши інші ділянки фронту

Представники українського підпілля змогли розвідати дане летовище біля Сімферополя.

У русі звернули увагу, що ворог активно використовує аеродром "Гвардійське" для базування своєї авіації та логістики на окупованому українському півострові.

"У районі аеродрому ми зафіксували значне збільшення систем ППО, виявивши безліч пускових установок С-400 та радіолокаційних станцій", - передали у "АТЕШ".

Також партизани додали, що даний об'єкт відіграє "ключову роль" у забезпеченні повітряної підтримки та постачанні військ РФ на півдні України.

В "АТЕШ" показали фото систем ППО противника та розкрили координати летовища: 45.120762527, 33.957715465

"Ми відзначаємо, що окупанти перекинули до Криму додаткові засоби ППО для захисту ключових військових об'єктів, тим самим оголивши інші ділянки фронту. Це демонструє вразливість їхньої оборони, а також важливість для них військових об'єктів, розташованих у Криму", - йдеться в заяві підпільників.

Також у русі додали, що усю отриману партизанами інформацію було передано Силам оборони і безпеки України.