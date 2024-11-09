Партизани виявили ППО у Севастополі та обіцяють росіянам "сюрпризи"

Фото: партизани націлилися на російську РЛС у Криму (Getty Images)

Партизани фіксують роботу радіолокаційної станції "Підліт", яку росіяни розмістили в районі Севастопольської бухти у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух АТЕШ.