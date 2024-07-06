АТЕШ фіксує постійне нарощування оборонних позицій РФ уздовж узбережжя Криму

Російські окупанти постійно збільшують кількість оборонних позицій уздовж узбережжя тимчасово окупованого Криму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram руху АТЕШ.
Ворог нарощує позиції щодня і попри те, що окупаційна влада заявляє про відсутність загрози десантної операції з боку Збройних сил України.
"У Євпаторії та Ялті рашисти залучають цивільних підрядників до обладнання вогневих, оборонних позицій, які виглядають дуже карикатурно", - йдеться у повідомленні.
Також в АТЕШ додали, що СОУ начебто формуют "ударний кулак" для осіннього прориву у бік окупованого півострова.
"Серед військовослужбовців Росії ходять чутки про те, що СОУ формують так званий "ударний кулак" для осіннього прориву у бік Криму та перерізання сухопутного коридору на Херсонському напрямку", - зазначили в АТЕШ.
Нагадаємо, що за словами командувача ВМС Олексія Неїжпапи, для звільнення окупованого Криму необхідно знищити Кримський міст, оскільки він є елементом військової логістики росіян.
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