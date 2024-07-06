АТЕШ фиксирует постоянное наращивание оборонных позиций РФ вдоль побережья Крыма

Российские оккупанты постоянно увеличивают количество оборонных позиций вдоль побережья временно оккупированного Крыма.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram движения АТЕШ.
Враг наращивает позиции каждый день и несмотря на то, что оккупационные власти заявляют об отсутствии угрозы десантной операции со стороны Вооруженных сил Украины.
"В Евпатории и Ялте рашисты привлекают гражданских подрядчиков к оборудованию огневых, оборонительных позиций, которые выглядят очень карикатурно", - говорится в сообщении.
Также в АТЕШ добавили, что СОУ якобы формируют "ударный кулак" для осеннего прорыва в сторону оккупированного полуострова.
"Среди военнослужащих России ходят слухи о том, что СОУ формируют так называемый ударный кулак для осеннего прорыва в сторону Крыма и перерезания сухопутного коридора на Херсонском направлении", - отметили в АТЕШ.
Напомним, что по словам командующего ВМС Алексея Неижпапы, для освобождения оккупированного Крыма необходимо уничтожить Крымский мост, поскольку он является элементом военной логистики россиян.
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