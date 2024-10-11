"АТЕШ" фіксує "логістичне пекло" у РФ через удар по нафтобазі у Феодосії: що відомо

"Агенти фіксують активні пересування військових бензовозів по всьому Криму. Руйнування нафтобази у Феодосії призвело до серйозного дефіциту палива для ЗС РФ", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають партизани, окупанти масово створюють мобільні заправні станції, які постійно змінюють місця дислокації через страх удару по них.

"Вище командування віддало розпорядження обмежити знаходження точок зберігання палива на одному місці не більше 10-12 годин. Така ситуація показує, що руйнація об'єктів такого масштабу критично позначається як на забезпеченні військ, так і на виконанні бойових завдань ЗС РФ", - констатують у "АТЕШ".