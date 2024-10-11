"АТЕШ" фиксирует "логистический ад" у РФ из-за удара по нефтебазе в Феодосии: что известно

После уничтожения нефтебазы в Феодосии россияне попали в "логистический ад". У оккупантов фиксируется дефицит топлива.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".
"Агенты фиксируют активные передвижения военных бензовозов по всему Крыму. Разрушение нефтебазы в Феодосии привело к серьезному дефициту топлива для ВС РФ", - говорится в сообщении.
Как отмечают партизаны, оккупанты массово создают мобильные заправочные станции, которые постоянно меняют места дислокации из-за страха удара по ним.
"Высшее командование отдало распоряжение ограничить нахождение точек хранения топлива на одном месте не более 10-12 часов. Такая ситуация показывает, что разрушение объектов такого масштаба критически сказывается как на обеспечении войск, так и на выполнении боевых задач ВС РФ", - констатируют в "АТЕШ".
7 октября на нефтяном терминале в Феодосии разразился мощный пожар. Оккупанты объявили режим чрезвычайной ситуации. В Генштабе ВСУ подтвердили удар по морскому нефтяному терминалу в Феодосии.
10 октября сообщалось, что на Феодосийской нефтебазе, которую атаковали ВСУ, вспыхнула еще одна цистерна. К тому времени пожар там длился уже четыре дня.
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