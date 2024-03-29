АТБ здобула статус найбільшої компанії України
Корпорація "АТБ" за підсумками 2023 року очолила список 100 найбільших компаній України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рейтинг топ-100 найбільших компаній України від УП.
"Уперше серед найбільших компаній України за доходами змінився лідер. Цей статус перейшов до "АТБ-Маркету". Оборот мережі у 2023 році збільшився на 33 млрд грн - до 181 млрд грн", - йдеться в статті.
Так, за даними журналістів, АТБ за оборотами вперше потіснив з чільного місця рейтингу багаторічного лідера НАК "Нафтогаз України".
Динамічне зростання продемонстрували й інші представники ритейлу, провідна десятка яких збільшила оборот за підсумками 2023 року з 413 млрд грн до 537 млрд грн.
"На відміну від першого року війни, у 2023 році споживча інфляція була мінімальною, тож цей результат - лише їхня заслуга", - йдеться в статті.
АТБ зберігає титул й найбільшого платника податків у вітчизняному продуктовому ритейлі. Як повідомили в прес-службі АТБ, компанія збільшила обсяг сплати податків та зборів на 4,62 млрд грн і її внесок до бюджетів усіх рівнів за підсумками 2023 року сягнув 25,06 млрд грн.
В АТБ наголошують, що попри негативні чинники, зумовлені війною, сплата податків патріотичним бізнесом робить вагомий внесок у майбутню перемогу України, а також у зростання економіки країни.
"Другий рік повномасштабної війни в Україні став серйозним випробуванням для українського суспільства, бізнесу й економіки загалом. Попри серйозні виклики, загрози та складнощі відповідальний торговельний бізнес, котрий протягом буремного 2022-го зазнав певного спаду, у 2023-му вже показав зростання добрими темпами. Є навіть підстави вважати, що цього року він досягне довоєнного рівня. Це важливо насамперед тому, що ритейл є драйвером української економіки - його внесок у ВВП країни становить близько 14%", - прогнозують в АТБ.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що сума благодійної допомоги від АТБ Збройним силам України, добровольчим формуванням, медичним закладам, рятівникам, волонтерським організаціям, постраждалому цивільному населенню тощо вже перевищила 1,5 млрд гривень.
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