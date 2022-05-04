"АТБ" возобновляет работу еще более полусотни временно закрытых магазинов сети

По его словам, первыми открываются магазины, которые были законсервированы и с незначительными повреждениями, которые после ухода оккупантов, прекращения артобстрелов и авианалетов могут работать без серьезных ремонтов.

"Сейчас мы восстанавливаем работу магазинов. Это прежде всего Киевская, Черниговская, Сумская, Харьковская области. Везде, где есть доступность, мы планируем открывать. Надеюсь, если не будет военного обострения, мы в течение апреля - мая откроем те магазины, которые не нуждаются в большой реконструкции. А магазинов, которые нуждаются в этом, к сожалению, уже десятки", - сообщил Марков.

Также по его словам, война заставила "АТБ" приостановить работу более 200 ее магазинов: они были повреждены, отрезаны от основных коммуникаций, невозможной была доставка продуктов из-за активных боевых действий, вражеских обстрелов или оккупации отдельных территорий.

На сегодня по всей Украине функционирует около 1 000 магазинов "АТБ", а почти 100 магазинов закрыты - они находятся на временно оккупированных территориях, где компания не осуществляет хозяйственной деятельности.

Несмотря на убытки и потерю магазинов, компания "АТБ" продолжает открывать новые магазины в мирных регионах. Также несмотря на все сложности ведения бизнеса в военное время компания "АТБ" остается крупнейшим работодателем страны и гарантирует своевременные выплаты зарплат и налогов в бюджеты разных уровней, тем самым поддерживая украинскую экономику.

Сегодня на предприятиях корпорации "АТБ" официально трудоустроено более 60 тысяч украинцев. Это немного меньше, чем до войны, потому что более 2000 сотрудников пошли оборонять границы Украины, а более 4000 тысяч работников решили покинуть страну и уволились по собственному желанию.