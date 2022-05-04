"АТБ" відновлює роботу ще більш ніж півсотні тимчасово зачинених магазинів мережі

За його словами, першими відкриваються магазини, що були законсервовані та із незначними пошкодженнями, які після відходу окупантів, припинення артобстрілів та авіанальотів можуть працювати без серйозних ремонтів.

"Зараз ми відновлюємо роботу магазинів. Це насамперед Київська, Чернігівська, Сумська, Харківська області. Всюди, де є доступність, ми плануємо відкривати. Сподіваюся, якщо не буде військового загострення, ми протягом квітня - травня відкриємо ті магазини, які не потребують великої реконструкції. А магазинів, які потребують цього, на жаль, вже десятки", - повідомив Марков.

Також за його словами, війна змусила "АТБ" призупинити роботу понад 200 її магазинів: вони були пошкоджені, відрізані від основних комунікацій, неможливою була доставка продуктів через активні бойові дії, ворожі обстріли чи окупацію окремих територій.

На сьогодні по всій Україні функціонує близько 1 000 магазинів "АТБ", а майже 100 магазинів зачинені - вони знаходяться на тимчасово окупованих територіях, де компанія не здійснює господарчої діяльності.

Попри збитки та втрату магазинів, компанія "АТБ" продовжує відкривати нові магазини у мирних регіонах. Також попри всі складнощі ведення бізнесу у воєнний час компанія "АТБ" залишається найбільшим роботодавцем країни та гарантує своєчасні виплати зарплат і податків до бюджетів різних рівнів, тим самим підтримуючи українську економіку.

Сьогодні на підприємствах корпорації "АТБ" офіційно працевлаштовано понад 60 тисяч українців. Це трохи менше, ніж до війни, бо понад 2000 співробітників пішли обороняти кордони України, а більш як 4000 тисячі працівників вирішили залишити країну та звільнилися за власним бажанням.