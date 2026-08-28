АТБ обмежила продаж бакалії та яєць по всій Україні: які ліміти і причини

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Обмеження торкнулися продуктів першої необхідності: курячих яєць, рибних і м'ясних консервів, олії, оцту, круп, макаронів, цукру, солі, соди тощо.

курячих яєць, рибних і м'ясних консервів, олії, оцту, круп, макаронів, цукру, солі, соди тощо. Один покупець може придбати до 6-ти десятків яєць, 6 кг сипучих або твердих продуктів, 6-ти пляшок чи інших видів упаковки певної продукції.

Причина – недобросовісна поведінка оптових покупців , які скуповують соціальні товари великими партіями через низькі ціни мережі.

Продуктові обмеження діють по всій національній мережі, як в офлайн-, так і в онлайн-форматі.

У компанії не виключають перегляду вимушених тимчасових заходів у продажу товарів, якщо ситуація на ринку стабілізується.

В "АТБ" підтвердили запровадження обмежень на продаж низки продуктів популярних категорій. Перелік включає товари більше 10 продовольчих груп:

рибні та м'ясні консерви;

олія та оцет;

продукти швидкого приготування;

крохмаль, макаронні вироби, пластівці;

сіль, сода, товари для випічки та цукор;

курячі яйця.

Згідно з рішенням операційного менеджменту, обмеження полягають у тому, що один покупець може придбати до 6-ти десятків яєць, 6 кг сипучих або твердих продуктів, 6-ти пляшок чи інших видів упаковки певних товарів.

За словами Демченка, такі норми продажу спираються на дані досліджень споживчого попиту.

Боротьба зі спекуляціями та штучним ажіотажем

Як зазначив представник ритейлера, рішення про встановлення лімітів стало вимушеним кроком на тлі недобросовісних дій оптових перекупників. Зокрема, доступні ціни в мережі спровокували масовий викуп соціально значущої продукції у великих обсягах.

"Обмеження пов'язані, у першу чергу, з недобросовісною конкуренцією, а саме тим, що оптові продавці викупають продукти першої необхідності, і тим самим обмежують звичайних покупців у придбанні тих товарів, які їм необхідні. Ці гравці створюють певний ажіотаж", – підкреслив Сергій Демченко.

За його словами, головна мета нових правил – захистити роздрібного споживача та запобігти виникненню дефіциту базових продуктів на полицях супермаркетів.

Прогнози щодо скасування обмежень

Демченко зазначив, що обмеження діють по всій Україні незалежно від формату покупки – і в магазинах, і при онлайн-замовленні.

Водночас чіткого прогнозу щодо термінів скасування обмежень в компанії не дають: враховуючи ситуацію в країні, робити такі прогнози складно.

У мережі підкреслили, що готові переглянути вимушені заходи, щойно ринкова ситуація стабілізується.

Нагадаємо, раніше міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький запевнив, що передумови для системного фізичного дефіциту базових продуктів відсутні. Однак у конкретних магазинах можуть виникати тимчасові зміни в асортименті або доступності окремих товарів.