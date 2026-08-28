АТБ ограничила продажу бакалеи и яиц по всей Украине: какие лимиты и причины

Сеть "АТБ Маркет" ввела ограничения на продажу ряда товаров бакалейной группы и куриных яиц. В компании разъясняют решение массовым выкупом социально важных товаров оптовыми перекупщиками, из-за чего обычные покупатели могут остаться без нужных продуктов.
Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил начальник управления по корпоративным коммуникациям сети "АТБ Маркет" Сергей Демченко.
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Ограничения коснулись продуктов первой необходимости: куриных яиц, рыбных и мясных консервов, растительного масла, уксуса, круп, макарон, сахара, соли, соды и т.д.
Один покупатель может приобрести до 6 десятков яиц, 6 кг сыпучих или твердых продуктов, 6 бутылок или других видов упаковки определенной продукции.
Причина – недобросовестное поведение оптовых покупателей , скупающих социальные товары крупными партиями из-за низких цен сети.
Продуктовые ограничения действуют по всей национальной сети как в офлайн-, так и в онлайн-формате.
В компании не исключают пересмотра вынужденных временных мер по продаже товаров, если ситуация на рынке стабилизируется.
В АТБ подтвердили введение ограничений на продажу ряда продуктов популярных категорий. Список включает товары более 10 продовольственных групп:
рыбные и мясные консервы;
масло и уксус;
продукты быстрого приготовления;
крахмал, макаронные изделия, хлопья;
соль, сода, товары для выпечки и сахар;
куриные яйца.
Согласно решению операционного менеджмента, ограничения заключаются в том, что один покупатель может приобрести до 6-ти десятков яиц, 6 кг сыпучих или твердых продуктов, 6-ти бутылок или других видов упаковки определенных товаров.
По словам Демченко, такие нормы продаж опираются на данные исследований потребительского спроса.
Как отметил представитель ритейлера, решение об установлении лимитов стало вынужденным шагом на фоне недобросовестных действий оптовых перекупщиков. В частности, доступные цены в сети спровоцировали массовый выкуп социально значимой продукции в больших объемах.
"Ограничения связаны, в первую очередь, с недобросовестной конкуренцией, а именно тем, что оптовые продавцы выкупают продукты первой необходимости и тем самым ограничивают обычных покупателей в приобретении тех товаров, которые им необходимы. Эти игроки создают определенный ажиотаж", – подчеркнул Сергей Демченко.
По его словам, главная цель новых правил – защитить розничного потребителя и предотвратить возникновение дефицита базовых продуктов на полках супермаркетов.
Демченко отметил, что ограничения действуют по всей Украине независимо от формата покупки – и в магазинах, и при онлайн-заказе.
В то же время, четкого прогноза относительно сроков отмены ограничений в компании не дают: учитывая ситуацию в стране, делать такие прогнозы сложно.
В сети подчеркнули, что готовы пересмотреть вынужденные меры, как только рыночная ситуация стабилизируется.
Напомним, ранее министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий заверил, что предпосылки для системного физического дефицита базовых продуктов отсутствуют. Однако в конкретных магазинах могут возникать временные изменения в ассортименте или доступности отдельных товаров.