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АТБ ограничила продажу бакалеи и яиц по всей Украине: какие лимиты и причины

19:19 28.08.2026 Пт
3 мин
Временные правила действуют как в магазинах, так и во время онлайн-покупок
aimg Ирина Костюченко aimg Олег Хомчук
Сеть "АТБ" ограничила продажу ряда товаров

Сеть "АТБ Маркет" ввела ограничения на продажу ряда товаров бакалейной группы и куриных яиц. В компании разъясняют решение массовым выкупом социально важных товаров оптовыми перекупщиками, из-за чего обычные покупатели могут остаться без нужных продуктов.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил начальник управления по корпоративным коммуникациям сети "АТБ Маркет" Сергей Демченко.

Главное:

  • Ограничения коснулись продуктов первой необходимости: куриных яиц, рыбных и мясных консервов, растительного масла, уксуса, круп, макарон, сахара, соли, соды и т.д.

  • Один покупатель может приобрести до 6 десятков яиц, 6 кг сыпучих или твердых продуктов, 6 бутылок или других видов упаковки определенной продукции.

  • Причина – недобросовестное поведение оптовых покупателей , скупающих социальные товары крупными партиями из-за низких цен сети.

  • Продуктовые ограничения действуют по всей национальной сети как в офлайн-, так и в онлайн-формате.

  • В компании не исключают пересмотра вынужденных временных мер по продаже товаров, если ситуация на рынке стабилизируется.

В АТБ подтвердили введение ограничений на продажу ряда продуктов популярных категорий. Список включает товары более 10 продовольственных групп:

  • рыбные и мясные консервы;

  • масло и уксус;

  • продукты быстрого приготовления;

  • крахмал, макаронные изделия, хлопья;

  • соль, сода, товары для выпечки и сахар;

  • куриные яйца.

Согласно решению операционного менеджмента, ограничения заключаются в том, что один покупатель может приобрести до 6-ти десятков яиц, 6 кг сыпучих или твердых продуктов, 6-ти бутылок или других видов упаковки определенных товаров.

По словам Демченко, такие нормы продаж опираются на данные исследований потребительского спроса.

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Борьба со спекуляциями и искусственным ажиотажем

Как отметил представитель ритейлера, решение об установлении лимитов стало вынужденным шагом на фоне недобросовестных действий оптовых перекупщиков. В частности, доступные цены в сети спровоцировали массовый выкуп социально значимой продукции в больших объемах.

"Ограничения связаны, в первую очередь, с недобросовестной конкуренцией, а именно тем, что оптовые продавцы выкупают продукты первой необходимости и тем самым ограничивают обычных покупателей в приобретении тех товаров, которые им необходимы. Эти игроки создают определенный ажиотаж", – подчеркнул Сергей Демченко.

По его словам, главная цель новых правил – защитить розничного потребителя и предотвратить возникновение дефицита базовых продуктов на полках супермаркетов.

Прогнозы по отмене ограничений

Демченко отметил, что ограничения действуют по всей Украине независимо от формата покупки – и в магазинах, и при онлайн-заказе.

В то же время, четкого прогноза относительно сроков отмены ограничений в компании не дают: учитывая ситуацию в стране, делать такие прогнозы сложно.

В сети подчеркнули, что готовы пересмотреть вынужденные меры, как только рыночная ситуация стабилизируется.

Напомним, ранее министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий заверил, что предпосылки для системного физического дефицита базовых продуктов отсутствуют. Однако в конкретных магазинах могут возникать временные изменения в ассортименте или доступности отдельных товаров.

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