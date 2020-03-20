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АТБ готує програму адресної допомоги для малозахищених категорій населення

Новини » Суспільство     20.03.2020 - 15:59
АТБ готує програму адресної допомоги для малозахищених категорій населення
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Дискаунтери мережі АТБ працюють у штатному режимі

Національна торговельна мережа АТБ приєднається до програм надання адресної допомоги малозахищеним категоріям населення, а також надасть сприяння в забезпеченні їх засобами індивідуального захисту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "АТБ-Маркет".

"Корпорація "АТБ" в умовах поширення коронавірусної інфекції СOVID-19 та оголошення загальнонаціонального карантину спільно з Офісом президента України та Міністерством соціальної політики України працює над розробкою програми адресної допомоги малозабезпеченим сім'ям, одиноким людям похилого віку та іншим соціально незахищеним верствам населення харчами та товарами першої необхідності Також розробляються механізми та алгоритми забезпечення зазначених груп засобами індивідуального захисту", - сказано в повідомленні компанії.

Раніше мережа АТБ повідомила, що володіє достатньою кількістю товарних запасів на складах та у розподільних центрах, щоб забезпечити безперебійні поставки магазинів мережі.

У компанії також відзначають, що дискаунтери мережі АТБ працюють у штатному режимі, а магазини повністю забезпечені звичним товарним асортиментом - для цього складські та логістичні підрозділи компанії "АТБ-Маркет" переведені в посилений режим на період загальнонаціонального карантину.

Нагадаємо, раніше в АТБ повідомили, що згідно з розпорядженнями регіональних і міських властей ввели в ряді міст обмеження числа покупців - не більше 10-20 осіб у торговому залі з урахуванням кількості персоналу. Обмеження є частиною карантинних заходів, які введені з 11 березня з метою захисту здоров'я співробітників компанії, партнерів і покупців магазинів.

В офісах, на підприємствах, логістичних та розподільчих центрах, а також у магазинах мережі АТБ діють спеціальні санітарно-гігієнічні протоколи, покликані знизити ризики на період національного карантину.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, мережа АТБ встановила норми продажу продуктів в одні руки для захисту покупців від спекулянтів.

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