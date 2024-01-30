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АТБ у 2023 році сплатила до бюджетів усіх рівнів понад 25 млрд гривень

Фото: АТБ у 2023 році сплатила до бюджетів усіх рівнів понад 25 млрд гривень (прес-скужба)
Автор: Сергей Новиков

Компанія АТБ за результатами 2023-го сплатила до бюджетів усіх рівнів податків і зборів (включно з митними платежами та ЄСВ) 25,06 млрд грн. Цей показник на 4,62 млрд грн перевищив фінансові результати попереднього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз компанії.

Як відомо, за підсумками 2022-го АТБ сплатила 20,44 млрд грн податків, а це становить близько половини бюджетних надходжень від усього вітчизняного ритейлу. 

У 2021-му цей показник дорівнював 19,45 млрд грн, роком раніше - 15,8 млрд грн. А от десять років тому, у 2014-му, сума сплачених податків становила 3,5 млрд грн. 

Минулоріч до державного бюджету від АТБ надійшло 16,49 млрд грн, до місцевих бюджетів - 6,02 млрд грн, до цільових фондів спрямовано 2,55 млрд грн.

Флагман корпорації - добре відома кожному з українців мережа "АТБ-Маркет" протягом 2023-го сплатила податків і зборів на суму 19,45 млрд грн. 

Державний бюджет отримав від мережі внесок у 12,41 млрд грн, до місцевих бюджетів було сплачено 5,12 млрд грн податків і зборів, до цільових фондів - 1,92 млрд грн.

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