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АТБ в 2023 году уплатила в бюджеты всех уровней более 25 млрд гривен

Фото: АТБ в 2023 году уплатила в бюджеты всех уровней более 25 млрд гривен (пресс-скужба)
Автор: Сергей Новиков

Компания АТБ по результатам 2023-го уплатила в бюджеты всех уровней налогов и сборов (включая таможенные платежи и ЕСВ) 25,06 млрд грн. Этот показатель на 4,62 млрд. грн. превысил финансовые результаты предыдущего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз компании.

Как известно, по итогам 2022-го АТБ уплатила 20,44 млрд грн налогов, что составляет около половины бюджетных поступлений от всего отечественного ритейла.

В 2021-м этот показатель равнялся 19,45 млрд грн, годом ранее - 15,8 млрд грн. А вот десять лет назад, в 2014 году, сумма уплаченных налогов составила 3,5 млрд грн.

В прошлом году в государственный бюджет от АТБ поступило 16,49 млрд грн, в местные бюджеты - 6,02 млрд грн, в целевые фонды направлено 2,55 млрд грн.

Флагман корпорации - хорошо известная каждому из украинцев сеть "АТБ-Маркет" в течение 2023-го уплатила налогов и сборов на сумму 19,45 млрд грн.

Государственный бюджет получил от сети взнос в 12,41 млрд грн, в местные бюджеты было уплачено 5,12 млрд грн налогов и сборов, в целевые фонды - 1,92 млрд грн.

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