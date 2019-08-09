Фото: Алмазбек Атамбаєв (з відкритих джерел)

Атамбаєва взяли під варту до 26 серпня

Колишній президент Алмазбек Атамбаєв поміщений під варту до 26 серпня. Про це повідомляє Первомайський районний суд, передає "Радіо Свобода".

Атамбаєв підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 43 (Співучасть у злочині) і ч. 2 ст. 319 (Корупція) КК КР. Атамбаєв буде утримуватися в СІЗО ДКНБ.

Нагадаємо, Атамбаєв був затриманий 8 серпня загоном спецназу після чергового штурму його резиденції в селі Кой-Таш недалеко від Бішкека, його вивезли з резиденції в конвої з декількох легкових машин і автобусів з військовими. Пізніше було опубліковано відео затримання екс-президента Киргизії.

Зазначимо, що перед затриманням Атамбаєва було два штурму резиденції. Перший невдалий штурм був 7 серпня. Тоді прихильники Атамбаєва не пустили спецназ до будинку колишнього глави держави. Другий штурм був 8 серпня.

Додамо, Атамбаєв очолював Киргизії з 2011 по 2017 рік, став першим президентом, який добровільно пішов після першого терміну, а не був повалений в результаті революції. Генпрокуратура Киргизії стверджує, що у неї є підстави для заведення кримінальних справ на екс-президента і вже кілька разів викликала його на допит, але він не був. На сьогодні Атамбаєв знаходиться в опозиції до чинної влади.