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Атамбаева обвинили в убийстве спецназовца

Новости » Политика    13.08.2019 - 13:12
Атамбаева обвинили в убийстве спецназовца
Фото: Аламазбек Атамбаев (24 kz)

Представитель силового ведомства Киргизии заявил, что Атамбаев стрелял шесть раз в сторону подразделения "Альфы"

Экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева обвинили в убийстве заместителя командира "Альфы" Усена Ниязбекова при штурме резиденции. Об этом заявил сообщил председатель ГКНБ Орозбек Опумбаев, сообщает 24.kg.

По его словам, ни один человек не пострадал от спецназа. Огнестрельное оружие было у Алмазбека Атамбаева.

"Он стрелял шесть раз в сторону подразделения "Альфы". Все шесть выстрелов нашли подтверждение - это смерть Усена Ниязбекова и ранение других спецназовцев. Судебно-медицинская экспертиза показала, что стреляли в сердце, на убой, на поражение. Циничное было убийство. Следствие это докажет в правовом поле", - сказал он.

Напомним, бывший президент Киргизии Аламазбек Атамбаев заявил, что во время штурма его резиденции, он стрелял. Атамбаев также возложил ответственность за смерть бойца спецназа на нынешнего главу государства Сооронбая Жээнбекова.

РБК-Украина писало, что в Киргизии 7 августа спецназ штурмовал резиденцию бывшего президента Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш недалеко от Бишкека. Однако штурм был провален. Сторонники Атамбаева не пустили спецназ к дому бывшего главы государства. Второй штурм был удачным, Атамбаева задержали.

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