В Киргизии скончался боец спецназа при попытке захвата экс-президента

Фото: медики Киргизии (twitter/24.kg)

Бойца увезли на операцию, однако старания медиков не помогли

При попытке силового захвата бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева скончался боец спецназа. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на местное информагентство "24".

Отмечается, что спецназовец во время штурма получил ранение. Его увезли в больницу и направили на операцию. Однако медикам не удалось его спасти и они сообщили о смерти потерпевшего.

По данным Минздрава Киргизии, в больницы поступили 36 пострадавших, из них 15 сотрудников силовых структур. У потерпевших различные травмы - огнестрельные ранения, закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга.

"Один боец спецназа был взят на операцию, но, несмотря на все реанимационные мероприятия, скончался", - подтвердили медики.

Также сообщается о том, что в 0:42 по местному времени началась вторая попытка штурма дома Алмазбека Атамбаева. Прибыло подкрепление.

Напомним, 7 августа в Киргизии спецназ начал штурм резиденцию бывшего президента Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш недалеко от Бишкека. В результате силовой операции несколько человек получили ранения. На фоне сообщений о задержании Атамбаева в его резиденции президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков прервал свой отпуск и направился в столицу страны Бишкек.

Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год, стал первым президентом, который добровольно ушел после первого срока, а не был свергнут в результате революции. Генпрокуратура Киргизии утверждает, что у нее есть основания для заведения уголовных дел против экс-президента. Его уже несколько раз вызывали на допрос, но он не являлся. На сегодня Атамбаев находится в оппозиции к действующей власти.