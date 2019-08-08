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У Атамбаєва назвали умови звільнення заручників із спецназу

Новини » Надзвичайні події    08.08.2019 - 09:55
У Атамбаєва назвали умови звільнення заручників із спецназу
Фото: Алмазбек Атамбаєв (з відкритих джерел)

Їх умови - включити зв'язок і відвести всі силові підрозділи з Кой-Таша

Співробітників спецназу Державного комітету національної безпеки Киргизької Республіки "Альфа" звільнять після того, як влада виконає умови прихильників колишнього президента країни Алмазбека Атамбаєва. Про це заявив екс-керівник апарату президента Фарід Ніязов, повідомляє 24.kg.

Їхні умови - включити зв'язок і відвести всі силові підрозділи з Кой-Таша. Ніязов також не зміг назвати точну кількість силовиків, за попередніми даними, їх шість осіб.

"Зараз співробітники спецназу знаходяться в повній безпеці. Їх життю нічого не загрожує, ніхто не б'є. Цих людей не можна назвати заручниками, оскільки такими є ті, хто прийшов мирно і їх захопив. Наші умови озвучені вчора заступнику міністра внутрішніх справ Курсану Асанову. Однак силовиків не вивели з Кой-Таша, а просто нижче спустили. Ми готові були відпустити спецназівців о 6.00, але так як влада нічого не виконали, то вони продовжують перебувати тут", - сказав Ніязов.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що в Киргизії 7 серпня спецназ почав штурм резиденції колишнього президента Алмазбека Атамбаєва в селі Кой-Таш недалеко від Бішкека. Однак штурм був провалений. Прихильники Атамбаєва не пустили спецназ до будинку колишнього глави держави.

В результаті силової операції десятки людей отримали поранення. На тлі повідомлень про затримання Атамбаєва в його резиденції президент Киргизії Сооронбай Жеенбеков перервав свою відпустку і скликав екстрене засідання Ради безпеки.

Президент Киргизії скликав екстрене засідання Радбезу через ситуацію з Атамбаєвим У Киргизії прихильники Атамбаєва захопили в заручники спецназівців, які штурмували екс-президента
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