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Атамбаев станет обвиняемым в тяжком преступлении

Новости » Происшествия    08.08.2019 - 14:20
Атамбаев станет обвиняемым в тяжком преступлении
Фото: Сооронбай Жээнбеков (president.kg)

По словам президента Киргизии, Атамбаев, применив оружие, грубо нарушил законы страны

Экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева обвиняют в применении им оружия и грубом нарушении законов во время штурма его резеденции в поселке Кой-Таш. Об этом заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков во время внеочередного заседания, сообщает 24.kg.

По словам президента Киргизии, Атамбаев, применив оружие, грубо нарушил законы страны и вышел из правового поля.

"Возбуждено уголовное дело, все виновники вчерашнего события будут наказаны. Атамбаев продемонстрировал непризнание норм законов и Конституции. Если его вызывали на допрос как свидетеля, то теперь он будет обвиняемым в совершении тяжкого преступления", - говорит Жээнбеков.

Также он выразил соболезнования семье погибшего бойца спецназа "Альфа".

"К сожалению, мы потеряли нашего бойца. Выражаю соболезнования его семье, родным. Оказывается, он сын нашего соотечественника Окмот Мамаевой, с которой я недавно втречался на форуме соотечественников", - сказал глава государства.

Напомним, РБК-Украина писало, что в Киргизии 7 августа спецназ штурмовал резиденцию бывшего президента Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш недалеко от Бишкека. Однако штурм был провален. Сторонники Атамбаева не пустили спецназ к дому бывшего главы государства. Также бывший президент Киргизии Атамбаев заявил, что во время штурма его резиденции, он стрелял.

Как сообщало РБК-Украина, в результате силовой операции 52 человека получили ранения. Кроме того,  в селе Кой-Таша при попытке силового захвата бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева скончался боец спецназа. Он получил ранение во время штурма. Медикам не удалось его спасти.

Атамбаев заявил, что стрелял при попытке его задержания спецназом Число пострадавших при попытке задержания Атамбаева превысило 50
Новости Украины КиргизияштурмАлмазбек Атамбаев
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