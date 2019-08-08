Атамбаев станет обвиняемым в тяжком преступлении

Фото: Сооронбай Жээнбеков (president.kg)

По словам президента Киргизии, Атамбаев, применив оружие, грубо нарушил законы страны

Экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева обвиняют в применении им оружия и грубом нарушении законов во время штурма его резеденции в поселке Кой-Таш. Об этом заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков во время внеочередного заседания, сообщает 24.kg.

По словам президента Киргизии, Атамбаев, применив оружие, грубо нарушил законы страны и вышел из правового поля.

"Возбуждено уголовное дело, все виновники вчерашнего события будут наказаны. Атамбаев продемонстрировал непризнание норм законов и Конституции. Если его вызывали на допрос как свидетеля, то теперь он будет обвиняемым в совершении тяжкого преступления", - говорит Жээнбеков.

Также он выразил соболезнования семье погибшего бойца спецназа "Альфа".

"К сожалению, мы потеряли нашего бойца. Выражаю соболезнования его семье, родным. Оказывается, он сын нашего соотечественника Окмот Мамаевой, с которой я недавно втречался на форуме соотечественников", - сказал глава государства.

Напомним, РБК-Украина писало, что в Киргизии 7 августа спецназ штурмовал резиденцию бывшего президента Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш недалеко от Бишкека. Однако штурм был провален. Сторонники Атамбаева не пустили спецназ к дому бывшего главы государства. Также бывший президент Киргизии Атамбаев заявил, что во время штурма его резиденции, он стрелял.

Как сообщало РБК-Украина, в результате силовой операции 52 человека получили ранения. Кроме того, в селе Кой-Таша при попытке силового захвата бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева скончался боец спецназа. Он получил ранение во время штурма. Медикам не удалось его спасти.