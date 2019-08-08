Атамбаєв стане обвинуваченим у тяжкому злочині

Фото: Сооронбай Жеенбеков (president.kg)

За словами президента Киргизії, Атамбаєв, застосувавши зброю, грубо порушив закони країни

Екс-президента Киргизії Алмазбека Атамбаєва звинувачують у застосуванні ним зброї і грубому порушенні законів під час штурму його резеденції у селищі Кой-Таш. Про це заявив президент Киргизії Сооронбай Жеенбеков під час позачергового засідання, повідомляє 24.kg.

За словами президента Киргизії, Атамбаєв, застосувавши зброю, грубо порушив закони країни і вийшов з правового поля.

"Порушено кримінальну справу, всі винуватці події вчорашнього будуть покарані. Атамбаєв продемонстрував невизнання норм законів і Конституції. Якщо його викликали на допит як свідка, то тепер він буде обвинуваченим у скоєнні тяжкого злочину", - говорить Жеенбеков.

Також він висловив співчуття родині загиблого бійця спецназу "Альфа".

"На жаль, ми втратили нашого бійця. Висловлюю співчуття його родині, рідним. Виявляється, він син нашого співвітчизника Окмот Мамаєвої, з якою я нещодавно зустрічався на форумі співвітчизників", - сказав голова держави.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що у Киргизії 7 серпня спецназ штурмував резиденцію колишнього президента Алмазбека Атамбаєва у селі Кой-Таш недалеко від Бішкека. Однак штурм був провалений. Прихильники Атамбаєва не пустили спецназ до будинку колишнього глави держави.Також колишній президент Киргизії Атамбаєв заявив, що під час штурму його резиденції, він стріляв.

Як повідомляло РБК-Україна, у результаті силової операції 52 людини отримали поранення. Крім того, у селі Кой-Таша при спробі силового захоплення колишнього президента Киргизії Алмазбека Атамбаєва помер боєць спецназу. Він отримав поранення під час штурму. Медикам не вдалося його врятувати.