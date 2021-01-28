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"Аталанта" попытается заполучить игрока "Шахтера" до конца января

Автор: Вера Олейник

"Аталанта" попытается подписать полузащитника "Шахтера" Виктора Коваленко до конца января. Сделка может состояться в последний момент перед закрытием зимнего трансферного окна.

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Об этом сообщает Sky Sport Italia.

Украинец уже заключил с клубом из Бергамо предварительное соглашение о переходе летом, когда у него истекает его контракт с "горняками". Однако руководство бергамасков хочет избежать возможной конкуренции с другими клубами, совершив выкуп футболиста уже сейчас, ожидая в ближайшее время его прибытия.

В текущий момент сезона действующие чемпионы Украины находятся в процессе подготовки ко второй части турецких сборов, а Виктор Коваленко вместе с командой провел только два стартовых матча, после чего в заявку больше не попадал.

В "Аталанте" хавбек сборной Украины станет партнером другого украинского игрока - Руслана Малиновского.

Напомним, в 1/8 финала Лиги чемпионов команда Джан Пьеро Гасперини сыграет с мадридским "Реалом".

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