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"Аталанта" спробує отримати гравця "Шахтаря" до кінця січня

Автор: Вера Олейник

"Аталанта" спробує підписати півзахисника "Шахтаря" Віктора Коваленка до кінця січня. Угода може відбутися в останній момент перед закриттям зимового трансферного вікна.

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Про це повідомляє Sky Sport Italia.

Українець вже уклав з клубом з Бергамо попередню угоду про перехід влітку, коли у нього завершується його контракт з "гірниками". Однак керівництво бергамасків хоче уникнути можливої конкуренції з іншими клубами, здійснивши викуп футболіста вже зараз, очікуючи найближчим часом його прибуття.

У поточний момент сезону чинні чемпіони України перебувають в процесі підготовки до другої частини турецьких зборів, а Віктор Коваленко разом з командою провів лише два стартові матчі, після чого в заявку більше не потрапляв.

В "Аталанти" хавбек збірної України стане партнером іншого українського гравця - Руслана Малиновського.

Нагадаємо, в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів команда Джан П'єро Гасперіні зіграє з мадридським "Реалом".

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