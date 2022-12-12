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Атакуватимуть штаби та лінії зв’язку. Генерал США спрогнозував, коли ЗСУ звільнять Крим

Фото: Бен Ходжес, генерал США у відставці (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Збройні сили України завдаватимуть ударів по штабах РФ на окупованих територіях до лютого. Це створить умови для операції по звільненню Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку колишнього командувача військ США в Європі, генерала у відставці Бена Ходжеса.

"Український генеральний штаб продовжить удари по штабах РФ і лініям зв’язку (тилового забезпечення) протягом наступних кількох тижнів", - йдеться у повідомленні.

Ходжес вважає, що це продовжуватиметься до лютого та створить умови для вирішальної фази кампанії - звільнення Криму.

"Я очікую, що до серпня вони звільнять Крим", - додав Ходжес.

Нагадаємо, що Ходжес спрогнозував перебіг війни в Україні після звільнення Херсона.

Також генерал Ходжес заявив, що ЗСУ можуть витіснити росіян до лінії 23 лютого протягом двох місяців.

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