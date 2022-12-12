Будут атаковать штабы и линии связи. Генерал США спрогнозировал, когда ВСУ освободят Крым

Вооруженные силы Украины будут наносить удары по штабам РФ на оккупированных территориях до февраля. Это создаст условия для операции по освобождению Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу бывшего командующего войсками США в Европе, генерала в отставке Бена Ходжеса.

"Украинский генеральный штаб продолжит удары по штабам РФ и линиям связи (тылового обеспечения) в течение следующих нескольких недель", - говорится в сообщении.

Ходжес считает, что это будет продолжаться до февраля и создаст условия для решающей фазы кампании - освобождения Крыма.

"Я ожидаю, что к августу они освободят Крым", - добавил Ходжес.