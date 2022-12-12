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Будут атаковать штабы и линии связи. Генерал США спрогнозировал, когда ВСУ освободят Крым

Фото: Бен Ходжес, генерал США в отставке (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Вооруженные силы Украины будут наносить удары по штабам РФ на оккупированных территориях до февраля. Это создаст условия для операции по освобождению Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу бывшего командующего войсками США в Европе, генерала в отставке Бена Ходжеса.

"Украинский генеральный штаб продолжит удары по штабам РФ и линиям связи (тылового обеспечения) в течение следующих нескольких недель", - говорится в сообщении.

Ходжес считает, что это будет продолжаться до февраля и создаст условия для решающей фазы кампании - освобождения Крыма.

"Я ожидаю, что к августу они освободят Крым", - добавил Ходжес.

Напомним, что Ходжес спрогнозировал ход войны в Украине после освобождения Херсона.

Также генерал Ходжес заявил, что ВСУ могут вытеснить россиян к линии 23 февраля в течение двух месяцев.

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Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиВооруженные силы УкраиныБен ХоджесКримВойна в Украине