Застосували "Шахеди" й ракети С-300. Повітряні сили розповіли про нічну атаку

Цієї ночі ворог атакував Україну 7-ма ударними дронами типу "Shahed-136/131". Також застосував зенітні керовані ракети С-300.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Повітряних сил України.
"У ніч на 20 січня 2024 року окупанти атакували 7-ма ударними БпЛА типу "Shahed-136/131" з району російського Приморсько-Ахтарську та трьома зенітними керованими ракетами С-300 з тимчасово окупованої території Луганської області по Донецькій області", - пише пресслужба.
Мобільні вогневі групи Сил оборони знищили 4 дрони, решта 3 - не досягли своїх цілей.
Протиповітряна оборона працювала в межах:
Пізно ввечері, 19 січня, терористи випустили кілька груп дронів-камікадзе типу "Шахед". За даними Повітряних сил ЗСУ, безпілотники запускалися з південного напрямку та фіксувалися переважно у південних та центральних областях країни.
Вранці Сили оборони півдня повідомили, що в їхній зоні відповідальності було знищено два безпілотники: один в Миколаївській, а інший в Одеській області.
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