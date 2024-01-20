Застосували "Шахеди" й ракети С-300. Повітряні сили розповіли про нічну атаку

"У ніч на 20 січня 2024 року окупанти атакували 7-ма ударними БпЛА типу "Shahed-136/131" з району російського Приморсько-Ахтарську та трьома зенітними керованими ракетами С-300 з тимчасово окупованої території Луганської області по Донецькій області", - пише пресслужба.

Мобільні вогневі групи Сил оборони знищили 4 дрони, решта 3 - не досягли своїх цілей.

Протиповітряна оборона працювала в межах:

Одеської;

Миколаївської;

Черкаської;

Хмельницької областей.

Атака на Україну у ніч на 20 січня

Пізно ввечері, 19 січня, терористи випустили кілька груп дронів-камікадзе типу "Шахед". За даними Повітряних сил ЗСУ, безпілотники запускалися з південного напрямку та фіксувалися переважно у південних та центральних областях країни.

Вранці Сили оборони півдня повідомили, що в їхній зоні відповідальності було знищено два безпілотники: один в Миколаївській, а інший в Одеській області.