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Застосували "Шахеди" й ракети С-300. Повітряні сили розповіли про нічну атаку

Фото: Застосували "Шахеди" й ракети С-300. Повітряні сили розповіли про нічну атаку (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Цієї ночі ворог атакував Україну 7-ма ударними дронами типу "Shahed-136/131". Також застосував зенітні керовані ракети С-300.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Повітряних сил України.

"У ніч на 20 січня 2024 року окупанти атакували 7-ма ударними БпЛА типу "Shahed-136/131" з району російського Приморсько-Ахтарську та трьома зенітними керованими ракетами С-300 з тимчасово окупованої території Луганської області по Донецькій області", - пише пресслужба. 

Мобільні вогневі групи Сил оборони знищили 4 дрони, решта 3 - не досягли своїх цілей. 

Протиповітряна оборона працювала в межах: 

  • Одеської; 
  • Миколаївської; 
  • Черкаської; 
  • Хмельницької областей. 

Атака на Україну у ніч на 20 січня 

Пізно ввечері, 19 січня, терористи випустили кілька груп дронів-камікадзе типу "Шахед". За даними Повітряних сил ЗСУ, безпілотники запускалися з південного напрямку та фіксувалися переважно у південних та центральних областях країни.

Вранці Сили оборони півдня повідомили, що в їхній зоні відповідальності було знищено два безпілотники: один в Миколаївській, а інший в Одеській області. 

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