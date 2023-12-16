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Атакували з різних напрямків, до захисту залучали винищувачі: що відомо про нічну атаку

Фото: атакували з різних напрямків, до захисту залучали винищувачі (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч на 16 грудня російські терористи вкотре вдались до масованої атаки дронами проти України. До відбиття нападу було залучено винищувачі.

Усі подробиці нічної атаки росіян на Україну - в матеріалі РБК-Україна.

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: Telegram-канали Повітряних сил, міського голови Києва Віталія Кличка, командувач Об'єднаних сил Збройних Сил України Сергія Наєва. 

Після 23 години по Україні почала ширитись повітряна тривога. Українців попередили про:

  • західний курс БпЛА в Чернігівській та на межі Сумської та Чернігівської областей;
  • групу, яка прямувала в Яготинському районі Київської області;
  • західний курс БпЛА у Миколаївській області;
  • північно-західний курс БпЛА у Кіровоградській області. 

Київ та Київська область

Повітряна тривога в регіоні пролунала о 23:30. Вже о 11:55 в столиці можна було почути роботу протиповітряної оборони. Зокрема Кличко попередив про рух ще однієї групи безпілотників.

Пізніше ППО спрацювала й у Дарницькому районі Києва. Цивільних закликали перебувати в укриттях. Також вибухи лунали в Подільському районі. 

О 12:43 Кличко заявив про ворожі цілі, які знову рухались в напрямку Києва, а вже о 12:56 попередив про додаткові дві групи безпілотників з боку Чернігівської області. 

Чергова група "Шахедів" 

Після 2 ночі Повітряні сили заявили про нову групу російських безпілотників, а Київ попередили про ракетну небезпеку. Зокрема: 

  • БпЛА пролітали в Чернігівській області з курсом на південь; 
  • безпілотники летіли в Вінницькій області з імовірним напрямком на Старокостянтинів, а в Бориспільському районі з південним курсом. 

Відбій повітряної тривоги 

Після 3:37 в низці областей почали оголошувати відбій повітряної тривоги.

Що кажуть в Повітряних силах 

Як розповіли в Повітряних силах, терористи атакували "Шахедами" з трьох напрямку - 

  • Приморсько-Ахтарськ;
  • Сеща;
  • Курськ. 

Загалом ворог застосував 31 ударний БпЛА, які були спрямовані в різні регіони України. 

До відбиття залучали: 

  • винищувачі; 
  • зенітні ракетні підрозділи; 
  • мобільні вогневі групи. 

Загалом було знищено 30 "Шахедів" в межах: 

  • Дніпропетровської;
  • Київської;
  • Вінницької;
  • Чернігівської;
  • Сумської;
  • Полтавської;
  • Черкаської;
  • Херсонської;
  • Запорізької;
  • Миколаївської;
  • Хмельницької областей.

Як розповів командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв, у Північний операційній зоні цієї ночі ворог намагався уразити військові та цивільні обʼєкти на Київському та Чернігівському напрямках. Військові знищили усі 14 БпЛА. 

Фото: атакували з різних напрямків, до захисту залучали винищувачі (facebook.com/serhiynaiev)

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