Атаковали с разных направлений, к защите привлекали истребители: что известно о ночной атаке

В ночь на 16 декабря российские террористы в очередной раз прибегли к массированной атаке дронами против Украины. К отражению нападения были привлечены истребители.
Все подробности ночной атаки россиян на Украину - в материале РБК-Украина.
При подготовке материала использовались источники: Telegram-каналы Воздушных сил, мэра Киева Виталия Кличко.
После 23 часов по Украине начала распространяться воздушная тревога. Украинцев предупредили о:
Киев и Киевская область
Воздушная тревога в регионе прозвучала в 23:30. Уже в 11:55 в столице можно было услышать работу противовоздушной обороны. В частности Кличко предупредил о движении еще одной группы беспилотников.
Позже ПВО сработала и в Дарницком районе Киева. Гражданских призвали находиться в укрытиях. Также взрывы раздавались в Подольском районе.
В 12:43 Кличко заявил о вражеских целях, которые снова двигались в направлении Киева, а уже в 12:56 предупредил о дополнительных двух группах беспилотников со стороны Черниговской области.
Очередная группа "Шахедов"
После 2 ночи Воздушные силы заявили о новой группе российских беспилотников, а Киев предупредили о ракетной опасности. В частности:
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